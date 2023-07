 Vladimir foi forçado a acordo com líder do Wagner “para salvar pele”, diz chefe britânico

O presidente russo, Vladimir Putin, não teve escolha a não ser chegar a um acordo com o líder do Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, a fim de encerrar uma rebelião de curta duração no mês passado, disse à CNN o chefe do MI6 do Reino Unido.

“Ele realmente não lutou contra Prigozhin, ele fez um acordo para salvar sua pele, usando os bons ofícios do líder da Belarus. Portanto, nem eu consigo entender a cabeça de Putin”, disse Richard Moore.

“Se você observar os comportamentos de Putin naquele dia, Prigozhin começou, eu acho, como um traidor no café da manhã. Ele foi perdoado no jantar e, alguns dias depois, foi convidado para um chá. Então, há algumas coisas e até mesmo o chefe do MI6 acha isso um pouco difícil de interpretar, em termos de quem está dentro e quem está fora”, acrescentou.

O chefe do MI6 disse que o chefe de Wagner, Prighozin, está vivo e em liberdade desde a insurreição. O líder Wagner está “flutuando”, disse Moore.

No entanto, Putin está claramente sob pressão interna, acrescentou o chefe de inteligência.

“Você não tem um grupo de mercenários avançando pela rodovia em direção a Moscou e chegando a 125 quilômetros da capital, a menos que você não tenha previsto que isso iria acontecer. Então, acho que ele provavelmente se sente sob alguma pressão.”