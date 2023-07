Publicação de Licença: Auto Posto Acrelandia LTDA – EPP

Torna público que requereu do Instituto de Meio Ambiente do Acre – IMAC, a renovação da LICENÇA DE OPERAÇÃO – LO nº 284/2019, com validade de 4 (quatro) anos, para atividades de SERVIÇOS, ESTOCAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DERIVADOS DE PETRÓLEO, COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES (ETANOL, GASOLINA, DIESEL E DERIVADOS) E COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, localizado à Av. Geraldo Barbosa nº 1635, Centro, Acrelândia-Acre.