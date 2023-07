PSOL diz ter acionado PGR e Conselho de Ética contra Eduardo Bolsonaro

Os deputados federais Sâmia Bomfim e Guilherme Boulos, ambos do PSOL, usaram as redes sociais, nesta segunda-feira (10), para informar que a bancada acionou a Procuradoria-Geral da República (PGR) e o Conselho de Ética da Câmara após Eduardo Bolsonaro (PL-SP) comparar professores a traficantes.

“Representei contra Eduardo Bolsonaro na Procuradoria Geral da República, por crimes com danos coletivos aos professores brasileiros. Junto com a bancada do PSOL, também acionei o Conselho de Ética da Câmara contra esse fascista. Não pode ficar impune!”, escreveu Bomfim.

“URGENTE! Vamos entrar com uma representação no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados contra Eduardo Bolsonaro. Esse insulto a todos os professores brasileiros não pode ficar impune!”, disse Boulos.

Durante um evento pró-armas no Distrito Federal nesta segunda, Eduardo Bolsronaro disse que “não tem diferença de um professor doutrinador para um traficante que tenta sequestrar e levar os nossos filhos para o mundo do crime”.

“Talvez até o professor doutrinador seja ainda pior, porque ele vai causar discórdia dentro da sua casa, enxergando a opressão em todo o tipo de relação. Fala que o pai oprime a mãe, a mãe oprime o filho e aquela instituição chamada família tem que ser destruída”, acrescentou.

A fala viralizou nas redes sociais e o o Ministério da Justiça pediu que a Polícia Federal (PF) faça uma análise do discurso durante esse evento em Brasília.

De acordo com a pasta, o objetivo é identificar indícios de eventuais crimes, como incitações ou apologias a atos criminosos.

A CNN procurou Eduardo Bolsonaro sobre as declarações, mas não houve retorno.