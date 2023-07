Polícia Civil captura principal traficante do Bujari com arma

Em mais uma operação da Polícia Civil contra as organizações criminosas, um traficante de drogas foi preso e uma farta quantidade de drogas foi apreendida no município do Bujari, interior do Acre.

O nacional das iniciais A. D. F., de 38 anos, foi preso em casa, no centro de Bujari, e segundo apurado pela equipe de investigadores, ele é apontado como um dos principais traficantes da cidade. Ele já tinha sido preso no mês de junho de 2023 com farta quantidade de drogas.

A prisão desta quinta-feira, 27, é decorrente de investigações que culminaram com o cumprimento de mandado de busca e apreensão e de prisão. Foi encontrado na posse do investigado uma arma calibre .36, motivo pelo qual o homem foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.