Primeira noite do Carnavale em Brasiléia não registra ocorrências; veja galeria de fotos

A primeira noite do Carnavale em Brasiléia terminou às 3 da manhã deste sábado, 01, sem intercorrências, segundo a Polícia Militar. Segundo o tenente J. Ferreira, não houve nenhum registro de crime. “Temos 60 policiais militares, além de segurança privada. O evento costuma ser tranquilo e este ano, até agora, não temos nenhum registro de ocorrência”, disse o militar.

A programação do Carnavale tem neste sábado, a banda Jammil e Uma Noites, além de artistas locais. Os shows na praça Hugo Poli, no centro da cidade, se encerram no domingo, 02, mas na segunda-feira, 03, um desfile cívico marca o fim das comemorações dos 113 anos do município.

Veja a galeria de fotos da primeira noite do Carnavale com Whidy Melo: