Previsão da safra de cereais no Acre acumula alta de quase 15% em 2023, mostra IBGE

A estimativa de junho para a produção de cereais, leguminosas e oleaginosas de 2023 no Acre é de 189.934 toneladas, valor que mostra estabilidade em relação à projeção de maio, segundo o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) divulgado nesta quinta-feira (13) pelo IBGE, mas, no acumulado de 2023, é 14,9% superior à previsão de igual período do ano passado.

No Brasil, a projeção do LSPA é de 307,3 milhões de toneladas, 16,8% maior (ou mais 44,2 milhões de toneladas) que a obtida em 2022 (263,2 milhões de toneladas) e 0,6% acima da estimativa de maio. A área a ser colhida é de 76,9 milhões de hectares, 5,2% maior do que a de 2022 e 0,5% maior que a estimativa de maio.

O arroz, o milho e a soja, os três principais produtos deste grupo, somados, representam 92,1% da estimativa da produção e respondem por 87,2% da área a ser colhida. Frente a 2022, houve altas de 24,1% na produção da soja, de 2,8% para o algodão herbáceo (em caroço), de 34,0% para o sorgo, de 13,0% para o milho, com aumentos de 10,6% no milho na 1ª safra e de 13,7% no milho na 2ª safra, e de 5,8% para o trigo. Para o arroz em casca, houve decréscimo de 6,0%.

Na área a ser colhida, houve aumentos de 4,0% na área do milho (aumento de 1,2% no milho 1ª safra e de 4,9% no milho 2ª safra), de 1,1% na do algodão herbáceo (em caroço), de 22,3% na do sorgo, de 5,7% na do trigo e de 6,4% na da soja, ocorrendo declínios de 5,9% nas áreas do arroz e de 2,8% na do feijão.