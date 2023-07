Presidente do Botafogo promete reforços e já faz contas para título do Brasileirão; confira

Líder disparado do Campeonato Brasileiro, o Botafogo ainda deve contar com reforços nesta janela de transferências. Presidente do Glorioso, Durcesio Mello explicou nesta quarta-feira, 19, que anunciará contratações nas próximas semanas. “Está saindo aí no forno, vão sair algumas contratações. Lateral-direito, tem um atacante… Até o final da janela a gente vai anunciar”, garantiu o mandatário, em entrevista ao “Resenha Alvinegra”. Animado com a possibilidade de um título nacional, algo que não ocorre desde 1995, o cartola também já faz contas para ficar com a taça. “Estou muito otimista, falta muito campeonato. Mas faltam 12 vitórias em 23 jogos”, acrescentou. Atualmente, a Estrela Solitária soma 39 pontos, 12 à frente em relação ao segundo colocado Flamengo. Desde o início da era dos pontos corridos com 20 clubes, a pontuação máxima de um vice-campeão da Série A foi 74 pontos. A estatística, assim, explica a conta do presidente botafoguense.

Por Jovem Pan News