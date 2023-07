Presidente do Banco Central é teimoso, mas taxa de juros logo começará a cair, diz Lula

O presidente Lula (PT) disse nesta terça-feira (11) que o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, é “teimoso”. Ele destacou, porém, acreditar que a taxa básica de juros começará a cair em breve.

“A inflação está caindo e logo vai começar a abaixar a taxa de juros. O presidente do Banco Central é teimoso, mas não tem mais explicação [para o patamar atual da Selic]”, disse em sua transmissão semanal, “Conversa com o Presidente”.

A CNN procurou o Banco Central para que comentasse a fala de Lula. Até o momento da publicação desta reportagem, não houve resposta.

Em relação à inflação, mencionada por Lula, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registrou deflação de 0,08% em junho, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com isso o acumulado de 12 meses se aproxima da meta.

O mercado precifica o início do ciclo de cortes nos juros para a próxima reunião do Conselho de Política Monetária do Banco Central (Copom), que acontece em agosto. A expectativa é de que a baixa seja sutil, de 0,25 ponto percentual (atualmente a Selic está em 13,75% ao ano).

Em sua fala, o presidente Lula também comentou a importância de se ter uma maioria no Congresso para governar o país e aprovar medidas como a proposta de emenda à Constituição da reforma tributária e o projeto de lei do Carf.

“O que é uma maioria para governar? É você ter tranquilidade de votar as coisas que o governo considera que são importantes para o país, para a sociedade brasileira, você tem que ter uma maioria porque senão você se mata”, disse.