Presidente da CRDH de Pernambuco participa de Workshop de Direitos Humanos da PRF

A presidente da Comissão Regional de Direitos Humanos de Pernambuco (CRDH-PE), Luciana Lima, participou do I Workshop de Direitos Humanos, promovido pela Superintendência Regional de Polícia Rodoviária Federal do Acre(SRPRF-AC). O evento aconteceu entre os dias 26 a 29 de junho no auditório da sede e buscou capacitar agentes de segurança pública sobre como lidar com diversas situações relacionadas ao tema.

Ao lado de outros participantes, a PRF Luciana teve a oportunidade de ministrar palestras acerca do enfrentamento à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes (ESCA), com destaque para o Mapear e para os procedimentos de registro das ações de Direitos Humanos, além do enfrentamento ao Trabalho Escravo.

O evento contou com representantes do Ministério Público do Trabalho, Secretaria de Assistência Social, da Mulher e dos Direitos Humanos do Acre, Polícia Civil e Militar, Conselho Tutelar de Rio Branco, Departamento Estadual de Trânsito, Movimento Vidas nas Ruas e de Superintendências do Acre, Pernambuco, Amazonas, Amapá, Mato Grosso e Rondônia.

Além de palestras, foram realizados debates, instruções, vivência na Casa de Abrigo dos Migrantes, estudos de casos práticos desenvolvidos pela PRF e diversas formas de troca de ideias sobre os Direitos Humanos.