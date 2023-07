Preparador físico do América-MG agride filho de conselheiro do clube em Montevidéu

O filho de um dos conselheiros do América-MG foi agredido pelo preparador físico do clube, Lucas Itaberaba, durante o embarque da delegação no Aeroporto Carrasco, em Montevidéu, nesta sexta-feira (30).

A agressão ocorreu no momento em que a delegação do Coelho se preparava para voltar ao Brasil após classificação aos playoffs da Copa Sul-Americana.

Segundo apurou a Itatiaia, a confusão começou na noite dessa quinta (29), durante a vitória do América-MG sobre o Peñarol, por 2 a 1, pela última rodada da fase de grupos da Sul-Americana.

Ao decorrer da partida, o filho do conselheiro, que é adolescente, teria feito críticas ao técnico Vagner Mancini.

Nesta sexta-feira, já no aeroporto, o preparador físico Lucas Itaberaba teria reconhecido o jovem e criticado o comportamento dele com relação a Mancini.

O torcedor rebateu e foi atingido na sequência com um soco na boca.

Uma confusão teria começado no saguão do aeroporto, mas os envolvidos foram contidos pelas forças de segurança locais, que até ameaçaram prendê-los. Agressor e agredido retornaram para Belo Horizonte no mesmo voo.

O preparador físico ainda tentou minimizar o caso, mas o conselheiro do clube se mostrou inconformado com sua atitude.

Quem é Lucas Itaberaba

Itaberaba chegou ao América-MG em abril de 2022, a pedido do então recém-chegado técnico Vagner Mancini.

O profissional também esteve ao lado do treinador na passagem anterior pelo Coelho, em 2021, e na transferência para o Grêmio, no mesmo ano.

Ele costuma ser nome constante nas comissões técnicas comandadas por Mancini.