Preocupante: Nível do Rio Acre pode chegar ao menor nível da história este ano

O verão amazônico que causa a falta de chuvas no estado nesta época do ano tem provocado uma diminuição diária do nível do Rio Acre na capital acreana.

A média tem variado de um a dois centímetros a menos por dia. Na medição desta segunda-feira, 31, o nível do manancial na capital acreana é de 1,85m.

Conforme os prognósticos feitos pela Defesa Civil, a expectativa, infelizmente, é que o nível do Rio Acre em Rio Branco alcance o menor nível da história. O recorde negativo anterior, foi registrado no ano passado quando, no dia 2 do mês de outubro, o rio chegou a 1,25m.

“Infelizmente, isso pode acontecer. Basta fazer uma conta rápida, o nível que temos hoje tem uma diferença de 60 centímetros para a cota histórica. Como o rio tem diminuído uma média de 1 a 2 centímetros por dia e temos até o próximo dia 2 de outubro 65 dias, se o rio mantiver esse nível de descida, vamos igualar, na melhor das hipóteses, esse numero ou chegar a um recorde ainda mais negativo”, explica Cláudio Falcão, coordenador da Defesa Civil em Rio Branco.