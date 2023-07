Prefeitura do Bujari tem concurso aberto com quase 60 vagas para contratação imediata

A Prefeitura do Bujari, no interior do Acre, está com as inscrições abertas para o concurso público com vagas para profissionais de nível médio/técnico e superior.

A banca responsável pela organização do concurso público é a Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária no Acre (Fundape).

Segundo o edital, os salários vão de R$1.545,60 a R$7 mil. Ao todo, são 57 vagas oferecidas para contratação imediata, além de vagas para formação de cadastro de reserva.

Nível médio/técnico serão disponibilizadas 14 vagas para agente comunitário de Saúde, 4 vagas para agente de combate a endemias, 1 vaga para fiscal sanitário e microscipista, 4 vagas para técnico de enfermagem e 3 vagas para técnico em saúde bucal.

Para nível superior completo, serão 1 vaga de CR para biomédico, 3 vgaas para cirurgião dentista, 1 vaga para profissional de educação física, 4 vagas para enfermeiro, 1 vaga para farmacêutico, 2 vagas de CR para médico clínico geral, 1 vaga de CR para nutricionista, 10 vagas para professor de educação infantil, 10 vagas para professor de educação fundamental e 1 vaga para psicólogo.

As vagas de nível médio/técnico oferecem salários que vão de R$ 1.545,60 a R$ 2.640,00 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. Já para os cargos de nível superior, os salários variam entre R$ 2.138,00 a R$ 7.000,00 para uma jornada de trabalho entre 25 a 40 horas semanais.

Inscrições

Os interessados em participar do concurso público da Prefeitura de Bujari têm até o dia 6 de agosto de 2023 para realizar a inscrição no certame. O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site da Fundape.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 90,00 a R$ 120,00 dependendo do cargo pretendido pelo candidato. Os candidatos que estão desempregados ou que estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico podem solicitar a isenção da taxa de inscrição.

Para isso, basta acessar o site da Fundape até o dia 14 de julho de 2023 e preencher o requerimento de isenção. A entidade responsável pelo certame verificará perante o órgão gestor do CadÚnico a veracidade das informações prestadas pelo candidato para fins de confirmação do pedido de isenção.

Os dados constantes da ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, inclusive quanto aos erros, omissões ou incorreções.

Com informações A Gazeta do Acre