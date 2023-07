Prefeitura de Rio Branco entrega unidade de saúde totalmente revitalizada

Com a presença em peso dos moradores do bairro, a prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), reinaugurou a Unidade de Saúde Deusimar Pinheiro da Silva, localizada no bairro Placas. O local recebeu revestimento cerâmico nas paredes, pinturas externa e interna, passou por revisão de cobertura, troca da rede elétrica, ampliação das salas de recepção, de odontologia e da copa e, principalmente, troca de portas com largura apta para atender os usuários de cadeiras de rodas.“Trocamos todo o forro, toda a parte elétrica, que realmente não tinha mais condições, e nós adequamos os espaços pra acessibilidade, que era muito importante. Uma coisa que a Vigilância Sanitária vem nos cobrando muito, e em todas as nossas unidades estamos reformando, readequando conforme as determinações da lei”, explicou a secretária de Saúde, Sheila Andrade.

Cirlene Santos é cadeirante e aprovou as adequações: “O banheiro tá bem acessível, foram colocadas as barras, ficou muito bom. A ampliação também vai facilitar a acolhida no atendimento, tá show”, avaliou.

A obra teve duração de quatro meses e foi custeada com recursos próprios do Município no valor de pouco mais de R$ 354.514,51. Cerca de 300 pessoas, moradores de quatro bairros e do entorno do Placas, recebem diariamente na unidade de saúde atendimento clínico, odontológico, laboratorial. Também é feita a dispensação de medicamentos.

“Essa unidade aqui tem uma área de abrangência grande: além do Placas, Raimundo Melo, Apolônio Sales, incluindo os adjacentes Santa Luzia, que são o Ouricuri”, explicou a diretoria do centro de saúde, Antônia Melo.

Essa, é a décima sétima unidade de saúde totalmente reformada e entregue à comunidade. A previsão da gestão é de que até agosto sejam entregues mais 24 unidades de saúde revitalizadas, com mais médicos, oferecendo sempre um serviço de qualidade à população. Na ocasião, também foram entregues 10 motos, que serão distribuídas aos agentes de endemias. A secretária de Saúde afirma que a gestão irá reformar e reestruturar todas as 58 unidades do município e ainda construir outras 10.

O prefeito reitera o compromisso de trabalhar para aplicar bem o dinheiro público investindo na saúde. “Tenho certeza absoluta que com esse trabalho que a gente está fazendo as pessoas vão se sentir melhor. A avaliação que eu faço é que eu estou gastando bem o dinheiro público. Estamos fazendo um trabalho completo. Além da reforma da unidade de saúde, recuperamos as ruas adjacentes aqui da unidade de saúde, e eu estou vendo a felicidade da população com o que a gente tá fazendo. A outra coisa foi que a Vigilância Epidemiológica precisava de moto. A gente comprou mais dez motos novas pra melhorar o trabalho de vigilância, que é muito importante para diminuir a incidência de doenças”.

Por Assecom/Prefeitura

Foto: Val Fernandes/Assecom