Prefeitura comunica fim de atendimento até 22h no Barral y Barral e culpa a Sesacre

Chega ao fim nesta sexta-feira, 21, o atendimento estendido até às 22 horas na Policlínica Barral y Barral da prefeitura de Rio Branco.

A gestão municipal emitiu um comunicado nas redes sociais e explicou que motivo para o encerramento do atendimento até às 22h foi a retirada de médicos da unidade pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre).

A secretária de Saúde de Rio Branco, Sheila Andrade, explicou a situação. “Tínhamos um termo de cooperação com a Sesacre para ampliar os atendimentos, onde o governo entraria com os médicos. Acontece que a Procuradoria Geral do Estado (PGE) não renovou o contrato desses profissionais, que foram contratados apenas por 4 meses e os médicos foram retirados”, afirma.

Sheila afirma que o município não tem condições de arcar sozinha com o atendimento estendido, mas garante que a população não ficará sem atendimento. “Acredito que o atendimento vai ficar mais facilitado, já que estamos colocando médico em todas as unidades. É raro uma unidade que não tenha um médico e estamos tentando atender a população com mais qualidade e dignidade”, explica a secretária de Saúde de Rio Branco.