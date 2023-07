Prefeito Bocalom entrega mais uma quadra poliesportiva; agora, no bairro Triângulo Velho

O prefeito Tião Bocalom entregou, no fim da tarde dessa segunda-feira (10), mais uma quadra poliesportiva na cidade. Desta vez, os moradores do bairro Triângulo Velho foram contemplados.

Os serviços de revitalização do espaço incluíram manutenção do piso da quadra, dos alambrados, das traves, na rede de proteção, bancos, calçadas do entorno da praça e revitalização da iluminação.

A obra foi custeada com recurso próprio no valor de 128 mil reais. Com esta, já são 58 quadras poliesportivas entregues pelo prefeito à população.

“Eu estou feliz! são 58 quadras recuperadas aqui em Rio Branco, nenhum prefeito fez isso, e nós só estamos com dois anos e meio e fizemos com recurso próprio, isso que é mais importante”, afirmou o prefeito.

Raimundo Pereira é um dos moradores antigos do bairro. Ele levou o filho e os netos para se divertirem, elogiou a revitalização do espaço e lembrou do abandono que estava o lugar.

“É muito bom a gente ver o prefeito trabalhando e cuidando da comunidade. A quadra vivia abandonada, cheia de sujeira, hoje a gente vê um trabalho bem feito e bonito”, avaliou.

Quem também ficou satisfeito com a revitalização do espaço poliesportivo, foi o professor Fábio Cavalcante. Ele levou os filhos para se divertirem no parquinho.

“Antigamente não tinha iluminação, não era nem utilizado pelas crianças, pois era escuro, o vandalismo era presente. Agora tá bonito, revitalizado.”

A previsão é que mais 56 quadras sejam revitalizadas até o ano que vem, segundo o secretário de Infraestrutura, Cid Ferreira.

“Será a mesma coisa. É a revitalização da iluminação, de grade, de piso, de entorno com a urbanização”, anunciou.

Com a revitalização dos espaços, várias atividades desportivas e culturais serão realizadas com a comunidade.

“Nesse primeiro momento quando a gente entrega, a gente puxa os fazedores de cultura, fazedores de esporte para próximo da FGB, a gente monta um calendário justamente para que eles possam se sentir incluídos, para aí aproveitar esse espaço que foi revitalizado”, disse Andeson Nascimento, diretor-presidente da FGB.

Após a demonstração do talento com a bola, o prefeito se divertiu com a dona Tota, uma das moradoras mais antigas do bairro, na gangorra, lembrando do tempo de menino.

Fonte: Prefeitura/Assecom

Foto: Val Fernandes/Assecom