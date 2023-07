Prédio desaba e deixa múltiplas vítimas em Pernambuco; vídeo mostra desabamento

Um prédio desabou no município de Paulista, em Pernambuco, deixando vários feridos nesta sexta-feira (7). Não há a confirmação do número exato de vítimas, mas estima-se que sejam 10 até o momento, de acordo com a Defesa Civil. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar (PM) atuam no resgate às vítimas.

Uma idosa de 65 anos foi resgatada dos escombros, informaram os bombeiros.

De acordo com as autoridades, há pessoas soterradas no local. O desabamento ocorreu na Rua Dr. Luiz Inácio de Andrade Lima, no bairro Janga. Paulista está localizada na região metropolitana do Recife, a cerca de 17 quilômetros da capital pernambucana.

Segundo relatos, o prédio estava em desativação, mas algumas pessoas teriam insistido em continuar no espaço. Algumas teriam, inclusive, invadido a construção.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento do desabamento do prédio. Veja abaixo:

Recife está em alerta devido às chuvas que atingem a cidade nos últimos dias. De acordo com a Defesa Civil, a previsão do tempo indica possibilidade de chuvas moderadas nas próximas 12 horas.

A situação é de médio risco para a população que, dependendo da localização, pode ter sua rotina impactada, diz a Defesa Civil.