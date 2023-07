Prédio comercial desaba no Recife três dias após desabamento que deixou 14 mortos

Um prédio comercial desabou nesta segunda-feira (10), no bairro do Pina, na Zona Sul do Recife . O acidente aconteceu três dias depois do desmoronamento que deixou 14 mortos e sete feridos no Conjunto Beira-Mar, em Paulista, na Região Metropolitana da capital.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), não houve vítimas. O desabamento aconteceu por volta das 10h30 desta segunda-feira.



Testemunhas disseram que o prédio estava desocupado há mais de um ano, e que o imóvel era frequentado esporadicamente por funcionários que faziam pequenos reparos.

O edifício ficava no número 256 da Avenida Domingos Ferreira, ao lado de uma loja de roupas. Imagens enviadas ao WhatsApp da TV Globo mostram que o primeiro andar do prédio desmoronou, mas o térreo seguiu de pé.

Segundo a prefeitura, uma reforma irregular era realizada no edifício, sem autorização da Secretaria Executiva de Controle Urbano. Por causa disso, os proprietários, que não tiveram os nomes divulgados, serão notificados.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado para a ocorrência, e disse que enviou três viaturas ao local para isolar a área. A Defesa Civil foi acionada para avaliar a infraestrutura do prédio ao lado.

Uma mulher que trabalha na região, identificada apenas como Adriana, contou que ouviu um barulho muito forte no momento do desmoronamento.

“Minha preocupação foi porque, na sexta-feira, tinha gente trabalhando, reformando. Eu trabalho aqui na frente, e estávamos vendo eles reformando. Quando eu ouvi o barulho, me virei e vi uma poeira muito grande subindo, um barulho enorme. Fiquei muito preocupada porque sempre ficam pessoas, pedintes, embaixo da marquise”, disse.

Tragédia em Paulista O prédio que desabou em Paulista, na sexta-feira (7), deixou 14 mortos e sete feridos. O imóvel estava interditado desde 2010, mas foi reocupado em 2012. Oito apartamentos do bloco D7 desabaram totalmente. Outros quatro foram parcialmente destruídos.

O Conjunto Beira-Mar tem 1.711 apartamentos, divididos em 37 prédios, dos quais 29 são do tipo “caixão”, como era o bloco D7, que desabou parcialmente. Desde sexta, outros seis prédios desse tipo foram interditados pela Defesa Civil de Paulista no conjunto.