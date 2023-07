Preço do gás de cozinha cai R$ 0,30 neste fim de julho e puxa redução combustíveis no Acre

O preço médio do litro do etanol caiu dois centavos de real entre a 3.ª e 4.ª semanas de julho no Acre, saindo de R$4,72 para R$4,70.

Nesta última semana de julho, todos os combustíveis comercializados no Acre caíram de preço: a gasolina comum, por exemplo, saiu de R$6,26 para R$6,23 — mas a maior queda foi registrada no gás de cozinha, cujo valor médio da botija de 13 quilos está cotado a R$113,68 contra R$114,03, uma redução de R$0,30 em uma semana.

O diesel comum saiu de R$ 5,84 para R$ 5,80 e o S10 de R$ 5,91 para R$ 5,88.

Os preços vêm de tendência de queda já algum tempo no Brasil e, em alguns casos, no Acre. Pela terceira semana consecutiva, os preços da gasolina nos postos do país registraram uma redução significativa, segundo o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgado nesta sexta-feira (28).