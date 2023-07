Inscrição em concurso do IAPEN é ampliado para 7 de agosto

Quem tem interesse em disputar uma vaga do concurso do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (IAPEN) vai ter mais tempo para se inscrever.

O governo ampliou a inscrição para o próximo dia 7 de agosto. O prazo terminaria na próxima segunda-feira, dia 24.

Ao todo, são 329 vagas divididas entre 49 vagas para Técnico Administrativo Operacional. Já para Agentes Penais, são 211 vagas para homens e 50 para mulheres. No caso dos Assistentes Sociais, o concurso disponibiliza 7 vagas. Há também 1 vaga para Engenheiro Civil, 4 vagas para Especialista em Execução Penal e outras 7 vagas para Psicólogo.

Os salários variam de R$ 3,2 até R$ 6,5 mil.

A data das provas objetiva e discursiva também foi alterada e agora acontecem no dia 15 de outubro.

As inscrições são feitas no site www.ibfc.org.br.