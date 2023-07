Por R$ 710 mil por pessoa, empresa oferece volta ao mundo de luxo em jato privado

Uma viagem de volta ao mundo por alguns dos hotéis mais exclusivos e desejados, experiências exclusivas, sem sequer precisar carregar as malas ou se preocupar com check-in e check-out. Essas são as promessas da próxima edição da Private Jet Expedition – Around the World da Latitudes Viagens de Conhecimento a bordo do seu jato privado.

Claro, tudo isso tem um preço: US$ 148 mil por pessoa, o equivalente a R$ 710 mil na cotação atual, que inclui todos os transportes, traslados, logística e deslocamentos da viagem, documentações (incluindo vistos), todas as refeições e consumo de bebidas alcoólicas e não alcoólicas, hospedagens, passeios e tours, seguro viagem e uma equipe com especialistas, médico e chef, guias locais e gifts de viagem.

O tour de luxo pelo mundo acontece de 25 de outubro a 19 de novembro e começa em um dos lugares mais isolados do mundo – a Ilha de Páscoa – ocupada originalmente pelos polinésios e lar dos misteriosos Moais, famosas esculturas em rocha com faces humanas.

Lá, por exemplo, a hospedagem será no Explora Rapa Nui que foi construído para causar o mínimo impacto na região, ocupando uma área imprópria para agricultura e livre de vestígios arqueológicos.

A próxima ilha paradisíaca do roteiro está localizada em Fiji, na longínqua Malolo Island, com hospedagem no Six Senses, e depois Sydney, com hospedagem no Four Seasons, e Bali, em Ubud, com hospedagem no Mandapa, a Ritz-Carlton Reserve.

Esses são só alguns dos destinos que ganham experiências exclusivas como, por exemplo, na última edição o grupo teve acesso privativo ao Teatro Antigo de Taormina para uma apresentação com três tenores. As dessa edição são mantidas em sigilo para surpreender os turistas.

Ainda acompanha os 50 passageiros o historiador Luis Estevam Fernandes de Oliveira, o professor e especialista em Relações Internacionais Jaime Spitzcovsky e o fotógrafo Adriano Gambarini, além do médico dr. Fábio Tozzi e um chef a bordo da aeronave.