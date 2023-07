Por causa da Expoacre, aumenta procura por ônibus e táxis entre Cruzeiro do Sul e Rio Branco

Muita gente que mora nos municípios do Vale do Juruá está indo para Rio Branco devido à Expoacre, o que aumentou a procura por ônibus e pelos táxis que fazem lotação nesta rota.

Desde a última sexta-feira, 28, em vez de dois, estão saindo três ônibus lotados de passageiros de Cruzeiro para a capital, pela manhã e a noite.

“Nós aumentamos com ônibus extras para acomodar nossos passageiros e se necessário, temos mais veículos. A procura está bem grande por causa da Expoacre”, conta Francisco Virgulino, gerente operacional da empresa Transacreana.

Os taxistas que fazem a linha entre as duas cidades, também relatam aumento no número de passageiros devido à Feira.

“Desde quinta-feira começou a aumentar a procura para as lotações para Rio Branco e muita gente já com as viagens agendadas até este domingo. Isso é ótimo para nós, que trabalhamos nesta rota”, enfatiza Gonçalves, um dos taxistas que rodam no trecho.