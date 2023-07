Um policial penal estaria sendo feito de refém por um detento faccionado no presídio Antonio Amaro Alves, em Rio Branco, na manhã desta quarta-feira, 26.

O detento estaria apontado a arma para cabeça do agente. As unidades 01 e 08 do Serviço de Atendimento Móvel de Urgencia (Samu) foram acionadas ao local.

O Grupo Penitenciário de Operações Especiais (Gpoe) já foi acionado e tenta negociar o presidiário.

Mais informações em instantes!