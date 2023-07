Policiais militares que participaram de ação violenta na periferia são afastados

Os dois policiais envolvidos numa ação violenta que vitimou com um tapa no rosto um adolescente de 17 anos na periferia de Rio Branco, na última quarta-feira, 05, foram afastados pela Corregedoria da Polícia Militar do Acre. Um vídeo obtido pelo jornal Ecos da Notícia mostra o flagrante da ação policial.

No vídeo registrado por uma testemunha, por volta das 15:00 de quarta-feira, dois policiais conduziram um rapaz de 17 anos até o fundo de um terreno. Enquanto um deles conversa com o abordado, que permanece todo o tempo com as mãos para trás, o outro policial observa ao redor. Em dado momento, o primeiro policial desfere um tapa no rosto do adolescente, que cai desorientado, levantando-se em seguida. Após alguns segundos a vítima da agressão é liberada. Segundo a testemunha, o adolescente foi abordado por estar soltando pipa na rua.

Segundo o corregedor da Polícia Militar, coronel Rômulo Modesto, nenhum dos policiais tem histórico de violência ou má conduta registrado na Corregedoria. Também não foi registrado histórico de crime em nome do adolescente.

“Eles estão afastados das funções operacionais e já instauramos o Inquérito Policial Militar. Ficam afastados até o envio do inquérito ao Ministério Público, que irá se manifestar pela denúncia ou arquivamento. Se houver denúncia, continuam afastados, se o MP pedir arquivamento eles voltam para a atividade normal, porém os indícios são muito contundentes e provavelmente os policiais serão denunciados”, disse o corregedor.