Policiais do GIRO são atropelados durante tentativa de abordagem a motorista de BMW embriagado

Por Davi Sahid

Políciais Militares do Grupamento de Intervenção Rápidas e Ostensiva (GIRO) foram atropelados na noite deste sábado, 29, na rotatória do Arena da Floresta, na rua Alameda Comara, próximo ao quadrilhódomo no Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia, a guarnição policial tentou interceptar um veículo de luxo, modelo BMW, de cor preto, o motorista não obedeceu a ordem de parada e jogou o carro em cima de duas motocicletas vindo atropelar os Militares.

Após atropelar os Policiais, o motorista tentou fugir e foi abordado por uma outra guarnição da Polícia Militar. Dentro do carro de luxo havia garrafas de cervejas.

O motorista não teve seu nome revelado e estava em estado visível de embriaguez. Diante dos fatos foi dada voz de prisão e ele foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para os devidos procedimentos.

Os dois Policiais Militares envolvidos no atropelamento foram encaminhados por uma ambulância do SAMU ao Pronto-Socorro de Rio Branco, ambos em estado de saúde estável.

Com informações Giro Acreano