Polícia russa encontra perucas,dinheiro e armas em sede do chefe do Grupo Wagner

A televisão estatal russa parece ter lançado uma campanha difamando Yevgeny Prigozhin, o fundador da empresa militar privada Wagner.

As operações do grupo na Ucrânia eram, até recentemente, destacadas na TV estatal, especialmente após a captura de Bakhmut, que foi um raro ganho russo na Ucrânia nos últimos meses. No entanto, tudo isso mudou após o curto motim de Wagner no mês passado.

Um longo segmento transmitido pela televisão estatal detalhou o passado criminoso de Prigozhin, incluindo acusações de roubo e agressão e uma longa sentença em uma colônia penal na década de 1980.

Em um segmento separado, o Russia 24 exibiu um vídeo da polícia invadindo seu escritório e várias fotos de uma casa ricamente decorada onde um guarda-roupa cheio de perucas de cores diferentes pode ser visto.

A televisão estatal russa costuma transmitir imagens dramáticas do que é descrito como incursões dos serviços de segurança e planos terroristas frustrados.

Especialistas e defensores dos direitos humanos dizem que as autoridades russas têm um padrão de fabricar processos criminais contra os adversários políticos do Kremlin.