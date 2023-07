A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul prendeu nesta quarta-feira (5) a ex-namorada do jogador de futebol Hugo Vinícius Skulny Pedrosa, identificada como Rubia Joice de Oliver. O corpo do atleta havia sido encontrado esquartejado no Rio Iguatemi um dia antes.

Hugo Pedrosa, de 19 anos, estava desaparecido desde o último dia 26. As buscas por demais restos mortais do jogador foram encerradas nesta quarta após uma operação do Corpo de Bombeiros que durou cerca de dez horas.

Nesta quinta-feira (6), a Polícia Civil do MS deve realizar uma coletiva de imprensa, às 10h, sobre a investigação do desaparecimento e morte de Hugo Pedrosa.