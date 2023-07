Polícia recupera motocicleta no segundo distrito da capital

Uma equipe de radiopatrulhamento do 2° BPM, recuperou uma motocicleta Yamaha 250, Fazer, de cor vinho, na madrugada desse sábado, 22, na avenida Amadeu Barbosa no bairro Areal.

A guarnição foi acionada pelo COPOM para averiguação de um suposto indivíduo que estava oferecendo uma motocicleta a venda porém, o veículo não tinha placa nem retrovisores, o que chamou a atenção das pessoas.

Chegando ao local a equipe não localizou o homem e sua motocicleta, e resolveu patrulhar as imediações quando chegaram próximo a uma revenda de bebidas na avenida Amadeu Barbosa, a guarnição visualizou um homem pilotando uma motocicleta com as mesmas características.

Foi feita a abordagem e ao fazerem a consulta via COPOM foi constatado que a motocicleta tinha uma restrição de roubo/furto, então foi dada voz de prisão e o indivíduo foi conduzido a delegacia de flagrantes (Defla), juntamente com a motocicleta para medidas cabíveis.