Polícia Militar apreende quase 2 kg droga em caminhão de transporte na BR -364 em Cruzeiro do Sul

Durante a Operação Guardiões da Fronteira e Saturação, a Polícia Militar através das Companhias de Rádio Patrulha e Policiamento Especializado do 6° Batalhão, realizaram a apreensão de 1 quilo e setecentos e quarenta gramas de cocaína na Rodovia BR-364 em Cruzeiro do Sul.

As equipes da Polícia Militar estavam executando um Ponto de Bloqueio, Controle e Fiscalização na rodovia que é o principal corredor de escoamento de drogas do Estado quando abordaram um caminhão que faz serviço de transporte de cargas entre Cruzeiro do Sul e Rio Branco.

Com auxílio do cão de detecção de narcóticos, Thor, do Grupamento de Operações com Cães, foi encontrado um pacote contendo um quilo e setecentos e quarenta gramas de cocaína.

Diante do flagrante delito, o material ilícito foi encaminhado para a Delegacia de Polícia juntamente com o motorista para os demais atos legais.