Polícia identifica mais três envolvidos em briga que matou torcedora do Palmeiras

A Polícia Civil de São Paulo identificou mais três torcedores que arremessaram garrafas durante a briga que terminou com morte da palmeirense Gabriela Anelli, de 23 anos, nos arredores do Allianz Parque no começo do mês.

Um dos suspeitos de atirar garrafas no sábado (8) era da própria torcida do Palmeiras, mas a polícia não acredita que ele tenha sido o responsável pela morte da vítima, atingida no pescoço pelo objeto. No entanto, a hipótese só será confirmada após a perícia. Os outros dois suspeitos eram da torcida do rival, Flamengo.

“Dependemos do resultado da perícia que fizemos no sábado, onde recriamos o local dos fatos, virtualmente. As investigações prosseguem”, diz a delegada-chefe do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP) de São Paulo, Ivalda Aleixo.

“Pelas imagens, foram identificados três torcedores que arremessaram garrafas de vidro durante a confusão. Um deles era da torcida do Palmeiras, porém tudo indica que a garrafa arremessada pelo palmeirense não foi a causadora da morte da Gabriela. Porém, ainda estamos aguardando a conclusão da perícia. Os outros dois identificados eram da torcida do Flamengo”, afirmou.