Acusado de assasinar jovem em Plácido de Castro é identificado

O delegado Leandro Lucas, da Delegacia Geral de Polícia de Plácido de Castro, anunciou nessa segunda-feira, 3, que investigadores da Polícia Civil já identificaram o autor do assassinato ocorrido no domingo (2) na Praça do Seringueira, na zona central da cidade. A vítima foi o jovem Ítalo Lima da Silva, de 24 anos, executado com dois tiros no peito, sendo um deles no coração.

O acusado é Kennedy da Silva, que continua na condição de foragido, e que poderá ter sua prisão preventiva decretada nas próximas horas. De acordo com os depoimentos de testemunhas, depois de participar de um culto ao ar livre na zona central da cidade, Ítalo Lima, que frequentava uma igreja evangélica, saiu para ser divertir na companhia de amigos e juntos foram para o Clube Piterão do Trevo.

No local, teria se desentendido com Kennedy, chegando a trocar ofensas e ameaças. Depois da discussão, saíram para pontos diferentes onde continuaram bebendo. Por volta de 5h de domingo, faltou cerveja no bar onde Ítalo Lima estava, e se se propôs e ir comprar mais bebida.

Quando passava de bicicleta pela Praça do Seringueiro, deparou com Kennedy da Silva, que estava embriagado e o chamou para que acertassem de vez a desavença entre eles.

Ítalo teria estacionado a bicicleta e seguido em direção ao rival que o havia afrontado, quando o mesmo sacou uma pistola e fez dois disparos contra a vítima.

Ítalo morreu no local. Somente quatro horas depois é que o corpo foi removido e conduzido ao IML da capital acreana. Ítalo deixou dois filhos pequenos.