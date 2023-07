PF abre inquérito para investigar ataque hacker em conta da Polícia Rodoviária Federal

A Polícia Federal (PF) de Sergipe abriu inquérito para apurar o possível ataque hacker na conta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) do estado no Instagram nesta semana.

Na quinta-feira (29), o perfil da PRF publicou durante a madrugada um pedido de doação para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A mensagem divulgou um link para o depósito e ressaltou que “a equipe da PRF de Sergipe decidiu colaborar com a causa”, porque acredita que Bolsonaro “merece todo nosso apoio como pátria”.

Na manhã de quinta, a CNN tentou acessar o QR Code apontado no perfil, mas a chave PIX já apareceu como inexistente. Em conversa com a reportagem, o diretor-geral da PRF, Antônio Fernando Oliveira, informou que o perfil sofreu um ataque. “Estamos trabalhando para resolver junto às áreas técnicas”, disse.

A PRF esclareceu, ainda, que “não pede doações de qualquer espécie para pessoas públicas ou partidos políticos”.

No inquérito aberto, a PF de Sergipe vai investigar, pela Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos, quem criou a chave pix e se alguém recebeu doações em nome do ex-presidente.

O diretor da PRF informou que a instituição também abriu uma investigação interna para saber a segurança das redes e, em alguma hipótese, se houve participação de algum servidor.

Por determinação do governo federal, em portaria, todas as contas regionais da PF e da PRF foram suspensas “para análise da conveniência e segurança”. A medida é por conta da alegada invasão no perfil da PRF de Sergipe.