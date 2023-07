Polícia faz operação contra faccionados no Alto Acre e apreende entorpecentes

A Polícia Civil do Acre (PCAC) conduziu uma operação durante dois dias consecutivos em cidades do Alto Acre, com o objetivo de combater o tráfico de drogas e desmantelar organizações criminosas.

A ofensiva ocorreu nas cidades de Brasiléia e Epitaciolândia, onde foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão.

A ação, que contou com 16 policiais das delegacias das cidades envolvidas, bem como de agentes da Delegacia da Capital e Interior (DPCI), além de integrantes da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE), visava colher informações sobre os integrantes dessas organizações criminosas e apreender materiais ilícitos, como drogas e armas.

No decorrer da operação, dois flagrantes de tráfico de drogas foram lavrados, demonstrando o êxito da ação policial no combate ao crime. Além disso, diversos aparelhos celulares foram apreendidos durante as diligências, o que pode ser de grande importância para a obtenção de provas e informações relevantes para a investigação em curso.

Os mandados foram distribuídos entre as duas cidades, sendo cinco em Brasiléia e sete em Epitaciolândia, o que demonstra o foco da operação em áreas específicas e possivelmente estratégicas para as atividades das organizações criminosas na região de fronteira.