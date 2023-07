Polícia faz buscas por pessoas que teriam sido amarradas e mortas em Cruzeiro do Sul

Desde o início da manhã desta sexta-feira, 14, as Polícias Militar, Civil e o Corpo de Bombeiros fazem buscas por pessoas que estariam amarradas ou teriam sido mortas em dois bairros de Cruzeiro do Sul.

A PM e a Policial Civil receberam denúncias de que haviam duas pessoas amarradas e que seriam mortas. Na primeira ligação para o 190, disseram que as pessoas estariam amarradas atrás do posto de saúde do Bairro da Cohab. Na segunda ligação falaram que estariam no Bairro Saboeiro.

As equipes já estão nos dois pontos e as buscas são feitas inclusive em um Igarapé da região, mas nenhum corpo ou pessoas amarradas foram encontradas ainda.

“Foi uma denúncia anônima sobre essas pessoas que estavam amarradas. Iniciamos e ampliamos as buscas, mas até agora nada foi encontrado”, citou o comandante da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, tenente-coronel Edvan Rogério, afirmando que este tipo de denúncia é comum e nem sempre se confirma.

Na noite da última quarta-feira, 12, dois homens invadiram a Unidade Básica de Saúde — UBS Nestor Soares de Vasconcelos, no Bairro da Cohab, e assaltaram os funcionários, levando objetos pessoais. Não há informação se há ligação entre os dois fatos ou se a facção criminosa que atua na região teria agido no sentido de punir a dupla pelo assalto praticado.