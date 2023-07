Sinéad O’Connor foi encontrada inconsciente; morte não é tratada como suspeita

A cantora irlandesa Sinéad O’Connor foi encontrada inconsciente pela polícia e declarada morta em um endereço residencial no sudeste de Londres na quarta-feira (26), disse a Polícia Metropolitana de Londres, que acrescentou que não está tratando a morte como suspeita – ou seja, sem envolvimento de terceiros.

“A polícia foi chamada às 11h18 [horário local] na quarta-feira, 26 de julho, para relatar uma mulher inconsciente em um endereço residencial na área SE24”, dizia o comunicado da polícia.

“Os oficiais compareceram. Uma mulher de 56 anos morreu no local. Os parentes mais próximos foram notificados. A morte não está sendo tratada como suspeita”.

A morte da cantora foi anunciada na tarde de quarta pela emissora pública da Irlanda.

“É com muita tristeza que anunciamos o falecimento de nossa amada Sinéad. Sua família e amigos estão devastados e pediram privacidade neste momento tão difícil”, diz o comunicado da família, de acordo com a RTE. A causa da morte de Sinéad não foi divulgada.

Vida da cantora

Sinéad O’Connor teve seu primeiro disco, “The Lion and the Cobra”, lançado com aclamação da crítica em 1987. Mas a consagração veio com o segundo álbum “I Do Not Want What I Haven’t Got”, de 1990, que inclui a música de autoria de Prince, “Nothing Compares 2 U” – seu maior sucesso.

O videoclipe da música mostrava apenas a cantora, com cabelos raspados e gola escura, interpretando a música, que lhe rendeu várias indicações para o Grammy, vecendo por Melhor Performance Alternativa, e como Vídeo do Ano da MTV de uma artista feminina.

Nos anos seguintes, a cantora e compositora se envolveu em polêmicas, entre elas rasgar uma foto do papa no “Saturday Night Live”.

Ela se converteu ao Islã em 2018 e mudou seu nome para Shuhada Sadaqat, embora continuasse a se apresentar sob o nome de Sinead O’Connor. Em 2021, O’Connor lançou um livro de memórias, “Rememberings”, enquanto no ano passado um filme sobre sua vida foi dirigido por Kathryn Ferguson.

Nos últimos anos, O’Connor se abriu sobre sua luta contra o vício e a saúde mental. A cantora deixa três filhos.