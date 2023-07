Polícia do Rio de Janeiro prende suspeito de criar grupo no Discord para estupro virtual

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu, nesta terça-feira, 4, um suspeito de criar grupo no Discord para estupro virtual. A ação faz parte da segunda fase da Operação “Dark Room”, realizada em Cachoeiras de Macacu e Teresópolis. Pedro Ricardo Conceição Rocha, de 19 anos, também apelidado de “King”, foi preso por suspeita de associação criminosa e de estupro de vulnerável. As investigações da corporação também apontam que o jovem tenha envolvimento na venda e armazenamento de foto e vídeo de sexo explícito ou pornografia infantojuvenil. Além disso, outros três mandados de busca e apreensão foram cumpridos na região. Segundo a polícia, Pedro não apresentou advogado e permaneceu em silêncio ao ser preso. Na semana passada, dois adolescentes, de 14 e 17 anos, já haviam sido apreendidos por suspeita de envolvimento em grupos de pornografia infantil no aplicativo. Ambos são suspeitos de cometerem violência sexual e induzir meninas a automutilação e suicídio.

As investigações iniciaram em março deste ano, quando a Polícia Federal (PF) e as Polícias Civis de Estados do país trocaram dados de inteligência. Os trabalhos apontaram que um grupo de jovens e adolescentes utilizava três servidores da plataforma para cometer violência contra animais e adolescentes. Além disso, segundo as investigações, o grupo divulgava casos de pedofilia, zoofilia e fazia apologia aberta de racismo, nazismo e misoginia. Outro fato que chamou atenção foi de que adolescentes eram chantageadas para se tornarem escravas sexuais dos líderes e eram vítimas dos “estupros virtuais” que eram transmitidos ao vivo por meio de chamadas de vídeo para os integrantes do servidor. Inclusive, no último dia 26, um jovem foi preso por suspeita de ameaçar e estuprar ao menos duas meninas, menores de 18 anos. Uma semana antes outros três jovens também foram presos por suspeita de integrar o mesmo grupo.

Fonte: Jovem Pan News