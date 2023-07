Pipa na rede elétrica já deixou quase 23 mil consumidores sem energia no Acre

Pipa é uma tradição no mês de julho em decorrência das férias escolares. No Acre, soltar pipa ou pepeta é uma brincadeira comum nessa época do ano. Ocorre que nos primeiros seis meses de 2023, quase 23 mil consumidores tiveram o fornecimento de energia elétrica comprometido por conta de ocorrências na rede elétrica causadas por pipa.

Se comparado os números de 2023 com o mesmo período do ano anterior, houve um aumento de 10% na quantidade de clientes afetados por interrupções de energia causadas por essa brincadeira. As ocorrências se concentram nos municípios de Rio Branco, Sena Madureira e Cruzeiro do Sul.

Se for brincar é preciso muita atenção, porque além de causar danos à rede elétrica, comprometendo o fornecimento de energia elétrica, pode causar graves acidentes, inclusive a morte.

“Empinar pipa é uma brincadeira muito saudável e divertida, caso seja longe da rede elétrica. E caso aconteça dela voar e enroscar na rede, jamais tente retirá-la. Não use canos, vergalhões ou outros objetos para alcançá-la ou desenrolá-la dos fios. É nesta hora que a pessoa pode receber uma descarga elétrica”, explica o coordenador do Centro de Operações Integrado da Energisa Acre, Rodolfo Maciel.

De maneira rotineira, a Energisa realiza ações de conscientização junto a comunidade para reforçar as orientações abaixo:

Jamais solte pipa próximo à rede elétrica e nunca tente remover a pipa da rede elétrica. Você pode levar um choque elétrico. Apenas os profissionais autorizados pela Energisa, munidos de todos os itens de segurança e treinamentos necessários, podem fazer a manutenção na rede elétrica; não utilize materiais cortantes, como a linha chilena e o cerol, e não solte pipa próximo a ruas e avenidas. A linha pode ser perigosa para os condutores, causando, principalmente, acidentes com motos e bicicletas; ao verificar pipas presas à rede elétrica, entre em contato com a Energisa por meio dos canais de atendimento.

Em caso de acidente com a rede elétrica, entre contato com a Energisa Acre através dos canais de atendimento:

· Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou App Store do celular)

· WhatsApp (Gisa): www.gisa.energisa.com.br

· Call Center: 0800-647-7196