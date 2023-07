PF é acionada para averiguar suspeita de bomba no Ministério do Desenvolvimento

A Polícia Federal (PF) foi acionada para averiguar uma suspeita de bomba após uma mala ter sido abandonada em uma garagem do prédio do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), em Brasília, nesta quarta-feira (26). O objeto estava acompanhada de um bilhete manuscrito e uma cópia da Constituição Federal.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF) retirou todas as pessoas do prédio, isolou a área e aguarda a retirada da mala, que está sendo analisada por esquadrões antibomba da PM e da PF.

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), não estava no local.