PF diz que apoia investigação do acidente que matou homem em Cruzeiro do Sul

Em nota, a Polícia Federal anunciou que apoia a Polícia Civil, na investigação do acidente com a viatura da corporação que resultou na morte de um homem de 27 anos em Cruzeiro do Sul, nesta quinta-feira, 27.

Sem detalhes, a Nota cita que o condutor da viatura, estava em diligência no momento do acidente. O número de policiais que estavam na viatura não foi informado.

O delegado chefe da PF, em Cruzeiro do Sul, Fabrício Santos, esteve no local, mas não deu entrevistas.

José Maicon Silva, 27 anos, morreu vítima de acidente de trânsito na manhã desta quinta-feira, 27, na Avenida 25 de Agosto, quando passava no semáforo aberto para ele, sendo atingido pela viatura da PF. O carro descaracterizado, não estava com a sirene ligada e segundo testemunhas, avançou o sinal vermelho.

Este é 10° acidente com fatalidade este ano em Cruzeiro do Sul. O mesmo número de todo o ano passado.

Veja a Nota:

Na manhã desta quinta-feira, na cidade de Cruzeiro do Sul – AC, ocorreu um acidente automobilístico que envolveu uma viatura da Polícia Federal e um motociclista.

O condutor da viatura, que estava em diligência, tomou todas as providências necessárias à prestação do socorro, inclusive acionando o SAMU, mas infelizmente o motociclista não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

A Delegacia de Polícia Federal de Cruzeiro do Sul está prestando apoio à Polícia Civil, responsável por investigar a ocorrência.