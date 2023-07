PF apreende celulares e computadores de suspeitos de atacar Alexandre de Moraes

Roberto alegou à PF que não sabia que a discussão era com o filho do ministro. “Somente quando desembarcaram e foram abordados pela Polícia Federal no aeroporto é que tomaram conhecimento que se tratava de um filho do ministro. Que não houve na área de embarque qualquer contato com o ministro e que realmente o contato que houve foi visual. E num segundo momento foi pessoal, mas quando o ministro sai dessa sala vip pra vir retirar o seu filho dessa área externa”, afirmou o advogado.

Material da Itália deve chegar nesta quarta-feira



Os depoimentos em Piracicaba (SP) foram todos acompanhados por vídeo conferência pelo delegado da Diretoria de Inteligência da PF, em Brasília, responsável pelo inquérito.



Uma lista grande de perguntas foi encaminhada para a equipe de Piracicaba, que ouviu presencialmente os investigados. E o delegado participou remotamente.



As gravações do circuito interno do aeroporto de Roma, referentes às denúncias de ofensas, intimidação e agressão feitas pelo ministro Alexandre de Moraes, já estão em poder da Interpol da Itália.



O material foi entregue pelo aeroporto para a Interpol na noite de segunda (17). São muitos minutos do antes, durante e depois da abordagem agressiva.



O representante da PF na Itália foi até a Interpol nesta terça para tentar acelerar a liberação das imagens.



Todo trâmite burocrático de pedidos de cooperação internacional para fins de investigação policial já foi cumprido pelas autoridades brasileiras.



A Secretaria de Justiça italiana tem que autorizar o compartilhamento do material do aeroporto.



Feito isso, a Interpol da Itália remete por meio de sistema de troca de arquivos para a Interpol do Brasil, que repassa tudo ao delegado do inquérito.



Entenda o caso



No dia 14 de julho, Moraes teria sido hostilizado por um grupo de brasileiros no aeroporto internacional de Roma na Itália. Os envolvidos seriam quatro integrantes de uma família de Santa Bárbara D’Oeste, interior de SP: o casal Roberto Mantovani Filho e Andréia Mantovani e o genro Alex Zanatta, além do filho do casal, Giovani Mantovani, que teria tentado conter os outros três.



A PF apura a denúncia de agressão à família do ministro do STF. Pelo menos quatro pessoas foram intimadas a depor, sendo que três como suspeitos e um como testemunha. Foi instaurado um inquérito policial para apurar acusações de agressão, ameaça, injúria e difamação. Segundo o Código Penal, os crimes praticados por brasileiros, embora cometidos no estrangeiro, ficam sujeitos à lei brasileira.



Foi solicitada ajuda à polícia em Roma no sábado (15) para ter acesso às imagens das câmeras do aeroporto, em um acordo de cooperação internacional, o que deve ocorrer até a próxima sexta-feira (21).



Na ocasião, Andreia teria se aproximado do ministro e o chamado de “bandido, comunista e comprado”. Além dos xingamentos proferidos contra Moraes, o filho dele também teria sido agredido com um tapa por Roberto.



Após o episódio, os acusados embarcaram normalmente para o Brasil, mas, ao desembarcarem em Guarulhos, foram abordados pela PF.