Peru relata nova erupção do vulcão Ubinas e se organiza para evacuar população

As autoridades peruanas relataram, nesta quinta-feira (6), novas erupções no vulcão Ubinas, localizado na região de Moquegua. As cinzas expelidas já começaram a atingir as comunidades mais próximas e o governo cogita ações emergenciais caso a situação se agrave.

O exército vem se organizando, desde o início da semana, para distribuir barracas e colchões caso seja necessária uma evacuação das cidades e vilarejos próximos.

Na segunda-feira o Instituto Nacional de Defesa Civil peruano (Indeci) disse em comunicado que o estado de alerta na área foi elevado de amarelo para laranja, segundo padrões nacionais, após o vulcão projetar cinzas a 1,7 mil metros de altura.

O governo regional de Moquegua decretou estado de emergência por causa da atividade do vulcão. A governadora Gilia Ninfa Gutierrez afirmou o dispositivo permitirá modificações orçamentárias e ativar a execução de arquivos de emergência que foram preparados em tempo recorde.

“O objetivo de todas essas ações é colocar em funcionamento o abrigo Siraguaya para providenciar a evacuação da população afetada e ordenar imediatamente o acionamento do Comitê de Reassentamento para salvaguardar a vida de nossos concidadãos do setor”, enfatizou.

A governadora questionou ainda o que ela chama de falta de ações efetivas do governo. “Não queremos um decreto de emergência no papel. Queremos ações reais e concretas, queremos a ação efetiva das autoridades nacionais, uma presença permanente na área e queremos que o povo seja ouvido.”

O sul do Peru, área de importantes jazidas de mineração, abriga uma dezena de vulcões ativos. O Peru também faz parte do chamado “Anel de Fogo” do Pacífico, área com alta incidência de terremotos e atividade vulcânica.