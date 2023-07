“Perdemos hoje um de nossos maiores compositores”, diz Lula sobre o acreano João Donato

FOTO: REPRODUÇÃO

O presidente Luiz Ignácio Lula da Silva se manifestou no twitter sobre a morte do multi-instrumentista e ícone da MPB João Donato, nascido no Acre. Para Lula, o artista marcou a história da música no país e foi um dos maiores e criativos compositores.

Eis o tweet do presidente:

João Donato, pianista, acordeonista, cantor e compositor, foi um dos gênios da música brasileira. Perdemos hoje um de nossos maiores e mais criativos compositores. Nascido no Acre, foi no Rio de Janeiro que construiu sua trajetória e marcou a história da música em nosso país, com composições que correram o mundo. João Donato via música em tudo. Inovou, passou pelo samba, bossa nova, jazz, forró e na mistura de ritmos construiu algo único. Manteve-se criando e inovando até o fim. Que encontre a paz que tanto cantou. Sua música permanecerá conosco. Meus sentimentos aos familiares, amigos, músicos que nele se inspiraram e fãs no mundo todo.

João Donato morreu na manhã desta segunda-feira, 17, no Rio de Janeiro e seu velório será no te nesta terça-feira (18), no Theatro Municipal da capital fluminense, em horário a confirmar. O corpo será cremado na sequência no Memorial do Carmo.