Peão acreano de 24 anos é o grande campeão de rodeio em touros no interior de São Paulo

O peão acreano, Tales Silva Xavier, 24 anos, de Feijó, foi o grande campeão, neste domingo, 16, do rodeio em touros na edição do Rio Preto Country Bulls, realizado em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, e considerado um dos mais importantes rodeios do país.

Mesmo com o braço esquerdo fraturado, em uma das eliminatórias, Tales conseguiu ficar em cima do touro o tempo suficiente para conquistar seu título inédito.

“A emoção é grande em estar aqui e ser pela primeira vez campeão. Estou muito feliz. Só tenho que agradecer a Deus”, disse o peão em entrevista no Brasil Rural TV.

Tales surpreendeu na disputa, já que competiu contra campeões nacionais e internacionais. Cerca de 50 peões de todo o país competiram no evento. Entre os adversários, Tales ganhou de Rafael de Brito, que é campeão mundial.

Veja o vídeo com a montaria final que deu o título a Tales e a premiação.