Patronato x Botafogo: onde assistir, horário e escalações

O Botafogo encara o Patronato no jogo de ida dos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana nesta quarta-feira, às 19h, no Estádio Presbítero Bartolomé Grella, na cidade de Paraná, na Argentina. A partida terá tempo real do ge.globo (clique aqui para acompanhar os lances) e transmissão ao vivo no Paramount+.