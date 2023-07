Passageiros ficam cerca de 10 horas presos em trem no Paraná durante ciclone

Cerca de mil passageiros ficaram dez horas presos dentro de um trem na Serra do Mar, no Paraná, por causa do ciclone extratropical que afetou o sul do país. Eles teriam saído às 8h30 desta quinta-feira, 13, da capital Curitiba com destino a Morretes – 943 pessoas entravam presentes o trem. A interrupção do trajeto aconteceu quando o trem estava a aproximadamente 15 km do destino final. Segundo a empresa, a paralisação foi necessária “devido à presença de galhos e árvores nos trilhos do trecho que restava”, acrescentando que o veículo finalizou seu percurso às 21h. “Lamentamos sinceramente qualquer inconveniência causada por esse imprevisto e agradecemos a compreensão e paciência de todos. Estamos comprometidos em continuar oferecendo serviços de excelência e experiências inesquecíveis aos nossos estimados passageiros”, escreveu a empresa Serra Verde Express nas redes sociais, enfatizando que essa foi a primeira vez em 26 anos que prestam esse serviço que um incidente meteorológico causa uma paralisação tão longa neste percurso turístico, classificado entre os três melhores do mundo.

Na quarta-feira, 12, a Defesa Civil do Paraná já tinha emitido comunicados avisando sobre a possibilidade de fortes ventos no Estado, com a possibilidade de ultrapassarem os 100km/h no litoral e região metropolitana de Curitiba. Em nota, a Serra Verde Express disse que “apesar dos desafios enfrentados, mobilizou uma estrutura especial para garantir o conforto e atendimento aos passageiros. Além de alimentação e orientação, temos uma estrutura rodoviária montada para o retorno dos passageiros e dispusemos ambulâncias de plantão, como medida preventiva para qualquer eventual desconforto”, informaram. Porém, apesar de dizer que foram solícitos com os passageiros, não foi o que se viu nos comentários da publicação.

Uma mulher, identificada como Simone Xavier Limas, relatou que no vagão em que estavam, “os biscoitos acabaram por volta de 14h, assim como a água” e “não houve mobilização da parte da empresa; faltou alimentação, faltou organização, faltou informação”, continuou. A Serra Verde Express disse que suas equipes estão dedicadas a receber e prestar todo o atendimento necessário para garantir o bem-estar de todos os 943 passageiros, e acrescentou que por causa do acidente e “primando pela segurança dos passageiros e colaboradores, o trem da Serra do Mar paranaense está cancelado nesta sexta-feira, dia 14 de julho, tanto no percurso Curitiba – Morretes, quanto Morretes – Curitiba”.

