Irina Yarovaya, chefe da Comissão Parlamentar de Segurança da Rússia, acusou os Estados Unidos de desenvolverem suposto projeto que modifica geneticamente mosquitos – os “allied insects”, ou “insetos aliados” – com um tipo de vírus, para posteriormente serem usados em ataque contra a população de Moscou.

“Vou nomear apenas um projeto do Pentágono, chamado ‘Insetos Aliados’. Como vocês avaliam estes riscos e ameaças?”, questionou a parlamentar em reunião com políticos, segundo informou o jornal The Sun.

“Como estamos preparados? O parlamento estabeleceu uma comissão para falar de ameaças biológicas. Estamos aguardando propostas concretas para garantir a segurança econômica do nosso país.”

No Twitter, usuários criticaram Yarovaya diante da teoria. “Duas coisas são infinitas – o Universo e a idiotice russa”, comentou um usuário.

Die stellvertretende Sprecherin der Staatsduma, Irina Yarovaya, sagte, das Pentagon arbeite an einem Projekt namens „Insektenverbündete“. 🤦‍♂️🤡🤒🤕

Sie erklärte, dass die USA auf diese Weise versuchen, das Problem der Übertragung „gentechnisch veränderter Viren und pic.twitter.com/5A18jzGpFU

Yarovaya é conhecida por fazer acusações consideradas polêmicas, como a de que os EUA teriam transformado militares das Forças Armadas da Ucrânia em “zumbis agressivos, inclusive com uso de drogas narcóticas”.