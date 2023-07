Palmeiras e São Paulo decidem vaga para avançar na semifinal da Copa do Brasil 2023

Palmeiras e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira (13) em busca da vaga na semifinal da Copa do Brasil. No Allianz Parque, o Alviverde precisa reverter o placar de 1 a 0 sofrido no jogo de ida, no estádio do Morumbi.

Para essa partida, o Palmeiras terá o retorno de Zé Rafael, que se recuperou de uma lesão em um dos joelhos e volta a ficar à disposição, podendo entrar no lugar de Richard Rios, titular durante a sua ausência.

Já Artur, que disputou o torneio pelo Bragantino, é baixa confirmada na competição. Abel Ferreira deve optar por Endrick ou Luís Guilherme no lugar do jogador, para formar trio com Rony e Dudu.

O São Paulo por sua vez não deve ter Pablo Maia. O volante foi liberado do treino do Tricolor após o falecimento de seu pai, no entanto a presença do volante no jogo dependerá da vontade do atleta. Caso o meia seja baixa, Jhegson Méndez deve ocupar a vaga.

Beraldo, lesionado, é baixa confirmada, dando vaga para Diego Costa, visto que Alan Franco não deve reunir condições de jogo. Por fim, Calleri e Luciano devem retornar, já que se recuperaram de lesão e treinaram normalmente com a equipe.

PALMEIRAS X SÃO PAULO

Local: Allianz Parque (SP)

Data e hora: quinta-feira (13), às 20h (de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-RS)

Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (Fifa-RJ)

Assistente 2: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP)

Árbitro de vídeo: Wagner Reway (Fifa-PB)

PROVÁVEL PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Gómez, Murilo (Luan) e Piquerez; Zé Rafael (Richard Rios), Gabriel Menino e Veiga; Dudu, Rony e Endrick (Luís Guilherme). Técnico: Abel Ferreira.

PROVÁVEL SÃO PAULO: Rafael, Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Caio Paulista; Neves, Jhegson Méndez (Pablo Maia) e Nestor; Wellington Rato, Luciano e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.

Fonte: R7