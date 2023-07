Pais denunciam Policlínica da Policía Militar por cancelamento de terapias de crianças

Pais e mães policiais militares que possuem filhos com necessidades especiais, denunciaram ao ac24horas que clinicas que ofereciam terapias informaram a suspensão de terapias, extremamente importantes, para o desenvolvimento das crianças.

Além do cancelamento, os pais contam que não houve nenhum aviso sobre o cancelamento, pegando a todos de surpresa e trazendo preocupação, já que várias crianças não podem ficar sem o tratamento.

“Isso é um absurdo. A Policlínica não pode suspender algo tão sério sem um aviso. São crianças especiais e nós pagamos por isso, é um direito”, afirma uma mãe militar, que pede, com medo de represálias, para não ser identificada.

A militar conta ainda que as informações é a de que o fundo financeiro de saúde da Polícia Militar está no “azul”.

“Todo mundo sabe que as contas da Policlínica estão no azul com vários milhões. Então, eles não podem agir como plano de saúde que guarda dinheiro, eles são um fundo de saúde e precisam dar assistência à quem paga o fundo”, diz o militar.

O ac24horas conversou com a tenente-coronal Cleifa Taumaturgo, subdiretora de saúde da PM que confirmou a suspensão das terapias e justificou a medida por questões financeiras. “Por motivo de equilíbrio financeiro, já que como há alguns meses, o Funsau (fundo de saúde) vem apresentando déficit, foi necessário, enxugar um pouco algumas áreas, dentre elas as duas terapias ABA, DENVER e a avaliação psicológica. Contudo, permanece normalmente as terapias tradicionais como psicoterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional”, explica.