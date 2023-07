CPMI de 8/1 quer convocar militar que deu água e cumprimentou os invasores

A oposição na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os atos do dia 8 de janeiro apresentou quatro requerimentos que pedem a convocação do major José Eduardo Natale de Paula Pereira, assistente técnico e ex-integrante do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República. Natale aparece nas imagens divulgadas com exclusividade pela CNN cumprimentando os invasores dentro do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro.

Na próxima terça-feira (11), último dia dos trabalhos da CPMI antes do recesso, parlamentares vão analisar 12 requerimentos da oposição. Entre eles estão oito pedidos de convocação de um fotógrafo da agência Reuters que conseguiu entrar no Palácio do Planalto no dia da invasão.

A base do governo, no entanto, se articula para derrubar todos os requerimentos em bloco. Segundo alguns parlamentares ouvidos pela CNN, a pauta de requerimentos não agradou à base governista, porque a mesa diretora da comissão só incluiu requerimentos da oposição. Uma data para convocar o ex-ministro da Justiça Anderson Torres deve ser definida amanhã. A oitiva deve ocorrer após o recesso do Congresso. Somente em agosto.

Também na terça-feira, a CPMI do dia 8 de janeiro deve ouvir o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Mauro Cid está preso desde o dia 3 de maio. Cid foi aconselhado a ficar em silêncio pelos advogados e familiares e falar somente o necessário.

Procurado pela CNN, o major Natale disse que prefere não se manifestar.

CPMI do 8 de janeiro

A CPMI investiga os atos criminosos do dia 8 de janeiro aos Poderes da República. Inicialmente contrário à criação da comissão, o governo mudou de posição após a CNN divulgar com exclusividade imagens do circuito interno do Palácio do Planalto.

Os vídeos revelaram a atuação do então ministro do Gabinete de Segurança Institucional Gonçalves Dias e de outros integrantes do GSI durante a invasão ao prédio, como a do major José Eduardo Natale, que aparece nas imagens cumprimentando os invasores e dando água. Gonçalves Dias pediu demissão do cargo no dia 19 de abril e a CPMI foi instalada no dia 25 de maio.