Operação contra o crime organizado prende 4 pessoas e apreende droga em Rio Branco

A Polícia Civil do Acre realizou uma operação em Rio Branco nesse final de semana com o objetivo de combater o crime organizado. Coordenada pela delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), a ação contou com o apoio das delegacias de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) e de Combate a Roubos e Extorsões (Dcore). Ao todo, foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão.

Durante a operação, que visava desarticular grupos criminosos atuantes na capital acreana, as equipes policiais conseguiram realizar quatro prisões. As pessoas detidas são suspeitas de envolvimento em crimes como posse ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e integração em uma organização criminosa.

Além das prisões, foram feitas diversas apreensões, que incluíram dinheiro em espécie, munições, entorpecentes, balanças de precisão, telefones, relógios e uma arma de fogo. Essas apreensões são indícios do envolvimento dos suspeitos com atividades criminosas.

De acordo com o delegado titular da Draco, José Adonias, a ação conjunta entre as delegacias especializadas demonstra o empenho da Polícia Civil do Acre em combater a criminalidade e desarticular grupos que atuam de forma organizada. “O trabalho integrado entre as diferentes áreas de investigação foi fundamental para o sucesso da operação, que busca trazer mais segurança para a população de Rio Branco e região”, enfatizou.

As quatro pessoas presas durante a operação serão encaminhadas ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça. A Polícia Civil continuará investigando o caso, a fim de identificar outros possíveis envolvidos.