Onda de assaltos aterroriza moradores do Belo Jardim II

A estrada que liga a BR-364 ao bairro Belo Jardim sempre foi um problema para os moradores da região, gerando muitas ocorrências, dentre as quais assaltos, estupros e até homicídios.

Com um intensivo trabalho do 2º Batalhão da Polícia Militar, o índice de criminalidade reduziu. Ocorre que nas últimas semanas, os assaltos voltaram a ocorrer em larga escalar, deixando a comunidade apreensiva.

Na noite do último sábado (22) por exemplo, a polícia registrou pelo menos dois roubos. Em ambos os casos, as vítimas ficaram sem suas respectivas motocicletas. Em um dos casos o ambulante José Carlos de Souza, de 35 anos, foi atacado em plena luz dia, no momento em que ia almoçar com a mãe no seringal Catuaba.

A outra vítima foi uma mulher conhecida por Raimunda, que retornava para casa quando foi atacada por dois homens que roubaram sua motocicleta CG 150 preta placa KLX 7099. Por enquanto, a polícia ainda não conseguiu recuperar nenhum dos veículos.